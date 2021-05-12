«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» и в девятый раз стал обладателем Кубка России

«Локомотив» победил самарские «Крылья Советов» (3:1) в финале Кубка России по футболу.

В первом тайме команды обменялись голами — на мяч Камано, самарцы ответили взятием ворот в исполнении Сарвели. После перерыва Смолов реализовал пенальти и вывел москвичей вперед. Окончательный счет установил Мурило под самый занавес встречи.

Благодаря этой победе «Локомотив» в девятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России по футболу. Теперь «железнодорожники» сыграют в Суперкубке страны с чемпионом РПЛ, питерским «Зенитом».

Напомним, ранее «Крылья Советов» получили лицензию для участия в РПЛ.