Минпросвещения РФ: в школах необходимо провести классные часы о законопослушном поведении

Фото: Максим Платонов

В Министерстве просвещения после стрельбы в казанской гимназии №175, где погибли дети и учителя, сообщили, что в российских школах необходимо провести классные часы о законопослушном поведении и общешкольные родительские собрания.

В образовательных организациях также следует проверить степень защищенности. Каждой школе необходим план действий в чрезвычайных ситуациях, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Накануне Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах после трагических событий в Казани. Об этом сообщается на сайте ведомства. Документ включает в себя правила, обеспечивающие безопасность как обучающихся, так и работников образовательных организаций. Ведомство поручило проанализировать обстановку в регионах, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания.

Татьяна Демина