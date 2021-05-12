УНИКС перечислит полученные с матча Лиги ВТБ средства пострадавшим в Казани
Денежные средства, заработанные сегодня УНИКСом на матче плей-офф Единой Лиги ВТБ против польской «Зелена-Гуры», будут направлены пострадавшим в трагедии в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«Все деньги с продажи билетов сегодняшнего матча будут направлены в фонд Российского Красного Креста, который объявил сбор средств для пострадавших», — говорится в заявлении казанской команды.
Кроме этого, игроки и тренерский штаб УНИКСа выйдут на площадку с траурными нашивками в память о погибших в стрельбе в казанской гимназии. Все развлекательные программы внутри и по периметру «Баскет-холла» отменены, также на матче будут усилены меры безопасности.
Встреча состоится в Казани, стартовый свисток судьи прозвучит в 19.00 по мск. Сама игра начнется с минуты молчания, как и остальные матчи первого игрового дня плей-офф Лиги ВТБ.СпортБаскетболОбщество
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