Фонд «Возрождение» перечислил денежные средства на помощь пострадавшим в казанской гимназии

Фото: Максим Платонов

Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ по инициативе Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева перечислил денежные средства на счет, открытый Общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» и Сбербанком для сбора средств для пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии №175, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.

Алексей Нечаев