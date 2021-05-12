Mash: Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе, признался в содеянном

Фото: скриншот

19-летний Ильназ Галявиев, который вчера устроил стрельбу в казанской гимназии №175, признался в содеянном. Он считает, что убил по меньшей мере семь человек, пишет Mash.

Жертвами стали четверо взрослых и несколько детей, предположил молодой человек.

Дома у Галявиева правоохранители изъяли вещества для приготовления взрывчатки. В квартире на улице Туганлык они обнаружили селитру, алюминиевую пудру, воронку, весы, сухое горючее и перекись водорода, сообщает telegram-канал.

Сегодня в Советском суде Казани Галявиеву должны избрать меру пресечения. Ранее напавшему на школу назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Вчера в интернете появился фрагмент допроса юноши. Слышно, как он называет себя богом. «Месяца два назад у меня начали пробуждаться монстры. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел, но сейчас еще больше начал ненавидеть», — кричал он.

