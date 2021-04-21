Путин призвал поощрять компании, которые вкладываются в развитие

Президент России Владимир Путин призвал поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие, а не направляют ее на выплаты дивидендов. Высказывание прозвучало в ходе послания Федеральному собранию.

— Дивиденды. Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает, — отметил президент.

Фото: kremlin.ru

Правительству России в течение месяца необходимо предоставить меры поддержки малому и среднему бизнесу: налоговые, кредитные и по расширению сбыта.



Полный текст послания Путина — в материале «Реального времени».