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Путин призвал поощрять компании, которые вкладываются в развитие

14:41, 21.04.2021
Путин призвал поощрять компании, которые вкладываются в развитие
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие, а не направляют ее на выплаты дивидендов. Высказывание прозвучало в ходе послания Федеральному собранию.

— Дивиденды. Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает, — отметил президент.

Фото: kremlin.ru

Правительству России в течение месяца необходимо предоставить меры поддержки малому и среднему бизнесу: налоговые, кредитные и по расширению сбыта.

Полный текст послания Путина — в материале «Реального времени».

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