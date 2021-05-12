В Кремле прокомментировали трагедию в казанской гимназии

Трагедия, которая произошла вчера в Казани, повлияет на позицию депутатов при рассмотрении во втором чтении проекта об ужесточении оборота оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Действия учителей во время стрельбы заслуживают восхищения и самой высокой оценки. Президенту России Владимиру Путину поступают доклады с предложениями на этот счет.

— Что касается каких-то решений о награждении и так далее, сейчас, в настоящий момент, я не могу ответить на этот вопрос, но, безусловно, президент получает соответствующие доклады, — цитирует ТАСС Пескова.

Фото: realnoevremya.ru

Все детали вчерашней трагедии — в материале «Реального времени».