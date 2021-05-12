Голикова заявила о скором открытии авиасообщений с другими странами

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в скором времени могут открыть авиасообщение с другими странами. По ее словам, это «дело ближайшего будущего».

Голикова заявила, что уже большое количество стран предлагают открыть авиасообщение с Россией. Пока российские власти анализируют ситуацию, пишет «РИА Новости».



Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин не поддержал идею ограничить возможности поездок граждан на отдых за рубеж. По его мнению, привлекать туристов необходимо качеством оказываемых услуг.

Ограничение свободы на передвижение может снизить конкуренцию для отечественной туристической индустрии.

Ольга Плешкова