У казанского стрелка пока нет договорного адвоката

У казанского стрелка Ильназа Галявиева, расстрелявшего накануне утром десятки людей в школе №175, пока нет договорного адвоката. Защитник назначен ему государством — это Лилия Шарапова, она уже выезжала на следственные действия с клиентом.



— Обвинение Галявиеву пока не предъявлено. Допрос длился долго, — сообщила Шарапова «Реальному времени».



Фрагмент допроса был обнародован накануне, Галявиев сообщил, что «явился богом», — это первое, что слышно на видеозаписи. В этот момент он лежал на кушетке полураздетым. Голос за кадром спрашивал: «Тебе кто-то сказал об этом?» Но парень это опроверг: «Мне никто не говорил об этом. Просто осознал я это не сразу. Месяца два назад у меня начали пробуждаться монстры. Я начал всех ненавидеть».



Сегодня в Советском суде Казани Галявиеву должны избрать меру пресечения. Ранее напавшему на школу назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.