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В Росстате назвали продукты, которые подорожали за неделю больше всего

19:46, 06.05.2021 5
В Росстате назвали продукты, которые подорожали за неделю больше всего
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России наибольший рост цен среди плодоовощной продукции в период с 27 апреля по 4 мая зафиксировали на огурцы — на 7,6%, и на капусту — на 4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%. Картофель подорожал на 2,5%, морковь — на 2,4%, лук репчатый — на 1,3%, помидоры — на 0,3%, яблоки — на 0,1%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сахар-песок в среднем по России стал дороже на 0,1%, цены на подсолнечное масло в среднем увеличились на 0,5%. Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 0,4%

За указанный период (с 27 апреля по 4 мая) в цене выросли: баранина (на 1,3%), свинина (на 0,6%), говядина, крупа гречневая, маргарин (на 0,5%).

Ранее «Реальное время» подсчитало: «индекс шашлыка» в России за год вырос на 25 процентов. В Казани подорожал набор продуктов для свиного и куриного шашлыка. Заметнее всего выросли цены на свинину, укроп и майонез.

ОбществоБизнесРозничная торговля
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07 май
    Где взяли такие проценты?
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  • Анонимно 07 май
    Цены выросли на 50 - 150 процентов.
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  • Анонимно 07 май
    Ржу не могу...0,5...1,5%. Умножьте хотя-бы на 10.И то мало будет.
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  • Анонимно 07 май
    В магните, уже несколько лет, каждую среду приходят новые цены. И нет ни одной цены на понижение. Только повышение цен... И какие 0.5 или 1.5 процента? Это очередной бред, а проще утка для обывателя...
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  • Анонимно 09:45
    Ни кто кроме меня не считает, что по мимо прочего постоянное повышение цен электроэнергию, газ и ГСМ добавляет огромный процент в инфляцию и ведет к удорожанию всего и вся.
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