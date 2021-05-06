В Росстате назвали продукты, которые подорожали за неделю больше всего

В России наибольший рост цен среди плодоовощной продукции в период с 27 апреля по 4 мая зафиксировали на огурцы — на 7,6%, и на капусту — на 4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%. Картофель подорожал на 2,5%, морковь — на 2,4%, лук репчатый — на 1,3%, помидоры — на 0,3%, яблоки — на 0,1%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сахар-песок в среднем по России стал дороже на 0,1%, цены на подсолнечное масло в среднем увеличились на 0,5%. Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 0,4%

За указанный период (с 27 апреля по 4 мая) в цене выросли: баранина (на 1,3%), свинина (на 0,6%), говядина, крупа гречневая, маргарин (на 0,5%).

Ранее «Реальное время» подсчитало: «индекс шашлыка» в России за год вырос на 25 процентов. В Казани подорожал набор продуктов для свиного и куриного шашлыка. Заметнее всего выросли цены на свинину, укроп и майонез.

