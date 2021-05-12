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Происшествия

Восемь пострадавших при стрельбе в казанской гимназии направят в Москву

11:05, 12.05.2021 1
Восемь пострадавших при стрельбе в казанской гимназии направят в Москву
Фото: Максим Платонов

Пятерых детей и троих взрослых, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175, планируют отправить на лечение в Москву. Такое промежуточное решение принял консилиум врачей, созванный вице-премьером России Татьяной Голиковой. Об этом сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Сегодня стало известно, что число пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 выросло до 23. В больницах сейчас находятся 20 детей и трое взрослых. Погибло в результате трагедии 9 человек.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 май
    Медицина осталась только в Москве.
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