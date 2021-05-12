Восемь пострадавших при стрельбе в казанской гимназии направят в Москву

Фото: Максим Платонов

Пятерых детей и троих взрослых, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175, планируют отправить на лечение в Москву. Такое промежуточное решение принял консилиум врачей, созванный вице-премьером России Татьяной Голиковой. Об этом сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Сегодня стало известно, что число пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 выросло до 23. В больницах сейчас находятся 20 детей и трое взрослых. Погибло в результате трагедии 9 человек.