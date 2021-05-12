Здание казанской гимназии, где произошла стрельба, восстановят

Фото: Максим Платонов

Здание казанской гимназии №175 восстановят после стрельбы, которая произошла вчера утром.

— По завершении следственных мероприятий в здании гимназии №175 по решению оперативного штаба дано поручение Министерства строительства Республики Татарстан для восстановления объекта, для продолжения учебной деятельности в здании. Вчера ряд работ уже был проведен с точки зрения того, что необходимо сделать на объекте, и далее работа будет произведена в максимально быстрые сроки в соответствии с поручением президента, и образовательное учреждение должно будет войти в режим работы для того, чтобы осуществить процесс образования, — сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на пресс-конференции.

Пока что занятия приостановлены. При перераспределении учеников будут задействованы школы 171 и 174 для обучения учащихся 11 классов 175-й школы. Остальные будут учиться дистанционно.

Вчера в Управлении образования Казани заявили, что в случае серьезных повреждений здания учащихся обычно распределяют по соседним учреждениям, но школы в этом районе Казани загружены, поэтому около 1 тысячи учеников казанской гимназии, где сегодня утром произошла стрельба, возможно, закончат год дистанционно.

В Татарстане также создали оперативный штаб по ликвидации последствий стрельбы в казанской школе.

Подробнее о трагедии в казанской гимназии — читайте в материале «Реального времени».