После трагедии в казанской гимназии около 1 тысячи учеников, возможно, закончат год дистанционно

В случае серьезных повреждений здания учащихся обычно распределяют по соседним учреждениям, но школы в этом районе Казани загружены, поэтому около 1 тысячи учеников казанской гимназии, где сегодня утром произошла стрельба, возможно, закончат год дистанционно, сообщил RT.

«Президент Татарстана поручил оценить, в каком состоянии находится здание школы. Если здание не удастся отремонтировать достаточно быстро, то, вероятно, дети будут учиться дистанционно. В любом случае 12 мая во всех школах Казани отменены занятия, а 13 мая в Татарстане официальный выходной, поэтому у властей есть два дня на решение вопроса», — отметили в пресс-службе городского Управления образования.

Сегодня в Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи — есть пострадавшие. Подробности читайте в онлайн-трансляции «Реального времени».

Алексей Нечаев