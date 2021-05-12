Хавбек «Рубина» Солтмурад Бакаев пропустит матч с «Ротором»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев пропустит следующий матч команды в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

В игре 29-го тура против тульского «Арсенала» (2:4) футболист казанского клуба получил четвертую желтую карточку в сезоне и не сможет сыграть с «Ротором» из-за дисквалификации.

Фото: rubin-kazan.ru

Также под вопросом участие Хвичи Кварацхелии, который восстанавливается после повреждения задней поверхности бедра.

Напомним, в случае победы над «Ротором» казанский «Рубин» завоюет право выступить в еврокубках на следующий сезон.

Подробнее о победе команды Леонида Слуцкого над «Арсеналом» читайте в материале «Реального времени».