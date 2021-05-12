Организаторы назвали даты проведения ралли-марафона «Дакар»-2022
Ралли-марафон «Дакар» в 2022 году пройдет в начале января. Официальные даты проведения представлены организаторами на сайте гонки.
Ралли-рейд планируется провести с 2 по 14 января. «Дакар» в третий раз подряд пройдет на территории Саудовской Аравии. Гонка стартует в городе Хаил, финиш запланирован в Джидде.
Регистрация участников на «Дакар»-2022 в нынешнем году начнется уже 17 мая.
Напомним, действующим чемпионом ралли-марафона в классе грузовиков является российская команда «КАМАЗ-мастер».Спорт
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