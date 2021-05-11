Стало известно про состояние раненых во время стрельбы в казанской гимназии детей имама мечети «Гаиля»

Фото: Максим Платонов (архив)

Стали известны подробности состояния здоровья раненых во время стрельбы в казанской гимназии №175 детей имама мечети «Гаиля» бывшего заместителя муфтия Татарстана Рустама хазрата Хайруллина.

Его старший ребенок учится в восьмом А классе. Он был непосредственным свидетелем событий утра 11 мая в казанской гимназии. Младший ребенок по время происшествия находился на уроке физкультуры, он был ранен осколком и на данный момент находится в реанимации, сообщает корреспондент «Реального времени».

«Сегодня в связи с определенными причинами мы решили собраться и сделать дуа (молитву) — сколько тысяч человек вместе с нами аминь сказали. Вместе с нами был и Рустам Хайруллин — как искренне он делал дуа», — сообщил на республиканском ифтаре муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.



Фото: Максим Платонов

Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева — сегодня утром он пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получил ранения. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина