В Татарстане МВД и Росгвардия переведены на усиленный режим работы

Фото: Максим Платонов

В Татарстане сотрудники МВД и Росгвардии переведены на усиленный режим работы после трагедии в казанской гимназии. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов в ходе совещания в ДРКБ с участием полпреда президента РФ в ПФО, министра здравоохранения РФ и министра просвещения России.

Сегодня в Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи — есть пострадавшие. Подробности читайте в онлайн-трансляции «Реального времени».

Алексей Нечаев