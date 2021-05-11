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В МВД по Татарстану прокомментировали видео с юношей, который шел с ружьем по улицам

17:30, 11.05.2021 3
В МВД по Татарстану прокомментировали видео с юношей, который шел с ружьем по улицам
Фото: realnoevremya.ru

Никто из людей, видевших молодого человека с ружьем на улице, не обратился в дежурную часть. Об этом заявили в МВД по Татарстану, комментируя распространившийся в соцсетях ролик, на котором юноша идет в казанскую гимназию с ружьем.

В интернете появились кадры, на которых подозреваемый в нападении на школу №175 Ильназ Галявиев идет по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье, а в другой сумку.

«В ходе проведенной проверки было установлено, что каких-либо сообщений от очевидцев в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб «112» о нахождении в общественном месте неизвестного с оружием в руках не поступало», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее «Реальное время» опубликовало фото с камер видеонаблюдения, которые засняли стрелка в момент выхода из дома. По данным источника, путь до учебного заведения у него занял 10 минут.

Происшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Виной многому человеческое равнодушие...
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  • Анонимно 11 май
    Фото с этих горе видеокамер преступно некачественное. Не опознать человека.
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  • Анонимно 12 май
    Я правильно понимаю - полиция в эти 10 минут в Ашане людей без масок вылавливала?
    А в соцсетях следила лишь за теми, кто за Навального?
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