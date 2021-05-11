В МВД по Татарстану прокомментировали видео с юношей, который шел с ружьем по улицам

Никто из людей, видевших молодого человека с ружьем на улице, не обратился в дежурную часть. Об этом заявили в МВД по Татарстану, комментируя распространившийся в соцсетях ролик, на котором юноша идет в казанскую гимназию с ружьем.

В интернете появились кадры, на которых подозреваемый в нападении на школу №175 Ильназ Галявиев идет по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье, а в другой сумку.

«В ходе проведенной проверки было установлено, что каких-либо сообщений от очевидцев в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб «112» о нахождении в общественном месте неизвестного с оружием в руках не поступало», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее «Реальное время» опубликовало фото с камер видеонаблюдения, которые засняли стрелка в момент выхода из дома. По данным источника, путь до учебного заведения у него занял 10 минут.