В Казани отменили режим контртеррористической операции

В Казани отменили режим контртеррористической операции, который ввели после стрельбы в школе. Об этом «Реальному времени» сообщили в УФСБ России по РТ.

Режим отменили в 14.30 по мск. Его ввели с 10.10 по мск на территории, которая была ограничена улицами Дж. Файзи — Мамадышский тракт — Магистральная — Хайдара Бигичева.



Фото: sledcom.ru

Во время действия контртеррористического режима силовики установили личность террориста, который стрелял в школе. При нем обнаружили охотничье ружье и патроны к нему.

«В настоящее время угроза жизни и здоровью граждан ликвидирована, всем пострадавшим оказана медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что потерь среди личного состава нет.

В результате трагедии в Казани погибли девять человек (двое взрослых и семь детей), 21 человек пострадал.

Следком завел уголовное дело по статье «Убийство». Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.



Татьяна Леухина