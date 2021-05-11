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Пострадавшую от взрыва казанскую школу отремонтируют

14:49, 11.05.2021
Пострадавшую от взрыва казанскую школу отремонтируют
Фото: realnoevremya.ru

Как только оперативные действия закончатся, строители приведут школу в порядок для того, чтобы дети смогли продолжить учебу. Об этом сообщили в Минобразования и науки РТ со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.

По ее словам, в оперативном порядке в школу направлены строители. Как только закончатся следственные действия, начнется ремонт школы для того, чтобы дети смогли как можно быстрее продолжить учебу.

Напомним, что сегодня произошла вооруженная атака со стрельбой и взрывом на казанскую гимназию №175. Подробности случившегося читайте в онлайн-трансляции «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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