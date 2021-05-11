Мэрия Казани назвала фейком информацию о закрытии торговых центров после стрельбы в школе

Мэрия Казани опровергла информацию о том, что в столице Татарстана закрывают торговые центры из-за террористических атак исламской организации ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба исполкома города.

Ранее в соцсетях начали распространяться сообщения, где просят ограничить выход детей на улицы без лишней необходимости с 11 по 14 мая в связи «с терактами исламской организации ХАМАС». Якобы в ТЦ «Южный», KazanMall закрыли вход до 14-го числа.

Сегодня в Казани неизвестный открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи. По последним данным, в результате погибли восемь человек, 21 пострадал. «Реальное время» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.