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Евросоюз выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии

13:33, 11.05.2021
Евросоюз выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии
Фото: realnoevremya.ru

Евросоюз выразил соболезнования родным и близким жертв стрельбы в казанской гимназии № 175. Сообщение опубликовано в Twitter ЕС.

В Казани сегодня утром неизвестный открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи. По официальным данным, в результате погибли восемь человек, 21 пострадал.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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