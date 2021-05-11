Евросоюз выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии
Евросоюз выразил соболезнования родным и близким жертв стрельбы в казанской гимназии № 175. Сообщение опубликовано в Twitter ЕС.
Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким жертв стрельбы в гимназии №175 в #Казани.— Евросоюз (@EUinRussia) May 11, 2021
Мы желаем скорейшего выздоравления всем пострадавшим. #EUinRussia
В Казани сегодня утром неизвестный открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи. По официальным данным, в результате погибли восемь человек, 21 пострадал.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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