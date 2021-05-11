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В казанской гимназии, где произошла стрельба, не собирали с родителей денег на охрану

13:32, 11.05.2021 2
В казанской гимназии, где произошла стрельба, не собирали с родителей денег на охрану
Фото: realnoevremya.ru

В казанской гимназии №175 в этом и прошлом учебных годах не собирали с родителей денег на охрану школы. Об этом «Реальному времени» со ссылкой на заместителя директора гимназии №175 Галину Ухванову сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работало в гимназии около трех лет назад. В настоящее время услуги данного ЧОП оплачены в полном объеме», — прокомментировала Ухванова.

Напомним, что сегодня произошла вооруженная атака на гимназию №175 на улице Файзи. В результате погибли восемь человек, 21 пострадал. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Почему родители должны платить за охрану?
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    Анонимно 11 май
    Очевидно, чтобы получить её. Или вас и 50-летний сторож устроит?
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