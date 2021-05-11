В казанской гимназии, где произошла стрельба, не собирали с родителей денег на охрану

В казанской гимназии №175 в этом и прошлом учебных годах не собирали с родителей денег на охрану школы. Об этом «Реальному времени» со ссылкой на заместителя директора гимназии №175 Галину Ухванову сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работало в гимназии около трех лет назад. В настоящее время услуги данного ЧОП оплачены в полном объеме», — прокомментировала Ухванова.

Напомним, что сегодня произошла вооруженная атака на гимназию №175 на улице Файзи. В результате погибли восемь человек, 21 пострадал. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова