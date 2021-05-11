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Правительство Татарстана выплатит компенсации семьям погибших и пострадавших во время стрельбы в школе Казани

12:46, 11.05.2021
Правительство Татарстана выплатит компенсации семьям погибших и пострадавших во время стрельбы в школе Казани
Фото: realnoevremya.ru

Правительство Татарстана готовит выплаты семьям пострадавших и погибших во время стрельбы в казанской школе № 175. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии столицы республики.

Это делается по поручению президента РТ Рустама Минниханова.

Согласно последним официальным данным, в больницы госпитализировали 21 человека. Погибли восемь человек. Задержан один нападавший. В результате стрельбы и взрыва в казанской школе пострадали 18 детей и трое взрослых.

Подробности трагедии — в онлайн-трансляции «Реального времени».

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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