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Власти Татарстана опровергли публикуемый в соцсетях список пострадавших при стрельбе в школе

12:20, 11.05.2021
Власти Татарстана опровергли публикуемый в соцсетях список пострадавших при стрельбе в школе
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана опровергли тиражируемую в соцсетях информацию со списком пострадавших и состоянием здоровья тех, кто был ранен при стрельбе в казанской школе. Пресс-служба президента Татарстана сообщила, что список не соответствует действительности.

«Настоятельно просим не спекулировать на теме трагедии, тем более детей. Официальную проверенную информацию будем давать по мере поступления», — сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Отметим, что официальные данные разнятся между собой даже в рамках одного ведомства. Национальный антитеррористический комитет сообщил о 16 пострадавших. В Минздраве Татарстана официально подтверждают госпитализацию 20 человек. СМИ со ссылкой также на пресс-службу Минздрава сообщили о 21 пострадавшем. В соцсетях уже появился список из якобы пострадавших в результате теракта в школе.

Напомним, что в результате стрельбы и взрыва в казанской школе погибли восемь человек, в числе которых семь детей и одна учительница.

Ольга Плешкова
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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