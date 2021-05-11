Власти Татарстана опровергли публикуемый в соцсетях список пострадавших при стрельбе в школе

Власти Татарстана опровергли тиражируемую в соцсетях информацию со списком пострадавших и состоянием здоровья тех, кто был ранен при стрельбе в казанской школе. Пресс-служба президента Татарстана сообщила, что список не соответствует действительности.

«Настоятельно просим не спекулировать на теме трагедии, тем более детей. Официальную проверенную информацию будем давать по мере поступления», — сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Отметим, что официальные данные разнятся между собой даже в рамках одного ведомства. Национальный антитеррористический комитет сообщил о 16 пострадавших. В Минздраве Татарстана официально подтверждают госпитализацию 20 человек. СМИ со ссылкой также на пресс-службу Минздрава сообщили о 21 пострадавшем. В соцсетях уже появился список из якобы пострадавших в результате теракта в школе.



Напомним, что в результате стрельбы и взрыва в казанской школе погибли восемь человек, в числе которых семь детей и одна учительница.



Ольга Плешкова