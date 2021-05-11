Новости спорта

13:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» ведет переговоры с «Локомотивом» о переходе Коваленко

11:25, 11.05.2021
«Ак Барс» ведет переговоры с «Локомотивом» о переходе Коваленко
Фото: hclokomotiv.ru

Нападающий «Локомотива» Николай Коваленко может перейти в «Ак Барс». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, стороны ведут переговоры и рассматривают вариант обмена игрока в казанский клуб. Контракт хоккеиста с «Локомотивом» истек в конце апреля, он не намерен его продлевать.

Фото: hclokomotiv.ru

21-летний Коваленко провел в КХЛ свой четвертый сезон. Всего в его активе 130 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 40 (21+19) очков. В плей-офф он сыграл 26 игр, отметившись 3 ассистами.

В прошедшем сезоне Коваленко провел 50 матчей и набрал 13 (6+7) очков.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ак Барс» интересуется вратарем «Авангарда» Игорем Бобковым.

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также