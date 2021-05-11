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МЧС открыло горячую линию для оказания психологической помощи жертвам стрельбы в казанской гимназии

11:18, 11.05.2021
МЧС открыло горячую линию для оказания психологической помощи жертвам стрельбы в казанской гимназии
Фото: pxhere.com

Для жертв стрельбы в казанской гимназии №175 на базе ГУ МЧС России по РТ открыт телефон горячей линии для оказания психологической помощи 8(843) 288-45-67.

На месте работают психологи Центра экстренной психологической помощи, их количество будет увеличено за счет соседних регионов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня в Казани неизвестные открыли стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи. Подробности в онлайн-трансляции «Реального времени».

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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