Минниханов заявил, что школе и пострадавшим семьям окажут всю необходимую помощь
Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал трагедию в школе №175, где неизвестные открыли стрельбу.
«Силы развернуты. Конечно, все, что необходимо — будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось», — сказал он в эфире канала «Россия 24».
Подробнее о случившемся — в онлайн-трансляции «Реального времени».ПроисшествияОбщество Татарстан
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