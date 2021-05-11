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Происшествия

Минниханов заявил, что школе и пострадавшим семьям окажут всю необходимую помощь

11:14, 11.05.2021 1
Минниханов заявил, что школе и пострадавшим семьям окажут всю необходимую помощь
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал трагедию в школе №175, где неизвестные открыли стрельбу.

«Силы развернуты. Конечно, все, что необходимо — будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Подробнее о случившемся — в онлайн-трансляции «Реального времени».

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Почему мэра нигде нет?
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