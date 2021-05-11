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В Казани пожилая женщина упала с моста в реку — ее госпитализировали

09:15, 11.05.2021
В Казани пожилая женщина упала с моста в реку — ее госпитализировали
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани с моста третьей транспортной дамбы через реку Казанка упала пожилая женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об инциденте поступило сегодня в 06.16. Через 20 минут спасатели вытащили из воды в 150 метрах от моста ниже по течению пожилую женщину 1953 г.р. и передали ее медикам.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Пенсионерка госпитализирована в горбольницу №7.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ
ОбществоПроисшествия Татарстан
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