В Казани пожилая женщина упала с моста в реку — ее госпитализировали
В Казани с моста третьей транспортной дамбы через реку Казанка упала пожилая женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Сообщение об инциденте поступило сегодня в 06.16. Через 20 минут спасатели вытащили из воды в 150 метрах от моста ниже по течению пожилую женщину 1953 г.р. и передали ее медикам.
Пенсионерка госпитализирована в горбольницу №7.ОбществоПроисшествия Татарстан
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