В Казани очистили от мусора кладбище, где захоронены участники Великой Отечественной войны

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани ликвидировали захламление на кладбище рядом с храмом Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и премудрой матери их Софии, где находятся могилы участников Великой Отечественной войны.



По словам гендиректора МУП «Ритуал» Константина Винникова, скопление мусора образовалось из-за того, что в майские праздники не успевали вывозить отходы, которые образовывались после уборки гражданами мест захоронений своих родственников. Сегодня территорию кладбища привели в порядок, сообщают новости телеканала «Татарстан-24».

В дальнейшем уборку и вывоз мусора с кладбища продолжат, заверил Винников.

Накануне в мэрии Казани объяснили, что 23 апреля на территории кладбища проходил субботник и места захоронений привели в порядок. По версии властей, мусор скопился несколько дней назад: в майские праздники кладбище активно посещали родственники захороненных здесь людей, которые и могли оставить после себя бутылки, пакеты и т.д.



Татьяна Демина