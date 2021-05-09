Власти Казани объяснили захламление кладбища, где захоронены участники Великой Отечественной войны

В Казани на кладбище на улице Сабан, рядом с храмом Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и премудрой матери их Софии, где находятся могилы участников Великой Отечественной войны, обнаружили захламление.

В мэрии города объяснили, что 23 апреля на этой территории проходил субботник и места захоронений привели в порядок. Предположительно, мусор скопился несколько дней назад: в майские праздники кладбище активно посещали родственники захороненных здесь людей, которые и могли оставить после себя бутылки, пакеты и т.д., сообщают новости телеканала «Татарстан-24».

Власти Казани пообещали привести территорию кладбища в надлежащее состояние в ближайшие дни.

В прошлом году мусор рядом с кладбищем обнаружили в Елабуге на улице Тугарова. Прокуратура обратилась в суд с иском к исполкому муниципалитета, требуя ликвидировать несанкционированную свалку.

Татьяна Демина