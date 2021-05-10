Новости общества

07:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани готовятся к проведению республиканского ифтара — видео

20:16, 10.05.2021 1
В Казани готовятся к проведению республиканского ифтара — видео
Фото: скриншот

В Казани готовятся к проведению республиканского ифтара. К мероприятию закупили 5 тысяч бутылок воды, полтонны чак-чака и орехов, три тонны мяса, тонну риса и сухофруктов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Республиканский ифтар пройдет 11 мая на площадке МВЦ «Казань Экспо». В этом году из-за пандемии коронавируса ограничили количество участников: в мероприятии примут участие 5 тысяч прихожан, в то время как в 2019 году их число составляло 15 тысяч.

Ифтар пройдет с соблюдением требований Роспотребнадзора: столы расставят так, чтобы между сидящими оставалась необходимая дистанция. Прихожане должны иметь при себе маски.

Помогать на ифтаре будут 500 волонтеров, большинство из которых студенты. Среди них есть и граждане других стран. Самому старшему волонтеру 82 года.

На республиканский ифтар участников доставят на бесплатных автобусах, которые отправятся с железнодорожного вокзала, а для нуждающихся на стадионе «Казань Арена» с 15.00 до 19.00 будут раздавать специальные боксы.

Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Что значит "республиканский ифтар"? Разве в России не светское государство? Разве религия не отделена от государства? И за чей счёт пройдёт это мероприятие? Судя по всему за бюджетные деньги региона? В таком случае почему ни разу не проводилось и не проводятся аналогичные республиканские православные мероприятия?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также