В Казани готовятся к проведению республиканского ифтара — видео

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В Казани готовятся к проведению республиканского ифтара. К мероприятию закупили 5 тысяч бутылок воды, полтонны чак-чака и орехов, три тонны мяса, тонну риса и сухофруктов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Республиканский ифтар пройдет 11 мая на площадке МВЦ «Казань Экспо». В этом году из-за пандемии коронавируса ограничили количество участников: в мероприятии примут участие 5 тысяч прихожан, в то время как в 2019 году их число составляло 15 тысяч.



Ифтар пройдет с соблюдением требований Роспотребнадзора: столы расставят так, чтобы между сидящими оставалась необходимая дистанция. Прихожане должны иметь при себе маски.

Помогать на ифтаре будут 500 волонтеров, большинство из которых студенты. Среди них есть и граждане других стран. Самому старшему волонтеру 82 года.

На республиканский ифтар участников доставят на бесплатных автобусах, которые отправятся с железнодорожного вокзала, а для нуждающихся на стадионе «Казань Арена» с 15.00 до 19.00 будут раздавать специальные боксы.

Татьяна Демина