В день Республиканского ифтара в Казани нуждающимся раздадут ланч-боксы

В день проведения IX Республиканского ифтара, 11 мая, в Казани раздадут ланч-боксы нуждающимся. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В этом году основной площадкой проведения мероприятия станет международный выставочный центр Kazan Expo. Для тех, кто попасть к месту массового разговения не сможет, на стадионе «Ак Барс Арена» развернут пункт выдачи дополнительных ифтар-боксов для нуждающихся.

Боксы будут раздавать со стороны улицы Чистопольской с 15.00 до 19.00.

Ранее сообщалось, что на организацию Республиканского ифтара в Казани потратят 3 млн рублей.

Ольга Плешкова