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В день Республиканского ифтара в Казани нуждающимся раздадут ланч-боксы

13:40, 07.05.2021 1
В день Республиканского ифтара в Казани нуждающимся раздадут ланч-боксы
Фото: kzn.ru

В день проведения IX Республиканского ифтара, 11 мая, в Казани раздадут ланч-боксы нуждающимся. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В этом году основной площадкой проведения мероприятия станет международный выставочный центр Kazan Expo. Для тех, кто попасть к месту массового разговения не сможет, на стадионе «Ак Барс Арена» развернут пункт выдачи дополнительных ифтар-боксов для нуждающихся.

Боксы будут раздавать со стороны улицы Чистопольской с 15.00 до 19.00.

Ранее сообщалось, что на организацию Республиканского ифтара в Казани потратят 3 млн рублей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 май
    Когда в Казани состоятся аналогичные Республиканские раздачи еды на православные праздники?
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