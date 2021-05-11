Аналитик назвал условия падения доллара до 50 рублей

Для падения доллара до 50 рублей требуется соблюсти несколько условий, в частности, изменить отношения с Западом от конфронтации до широкого сотрудничества, сообщил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман «Российской газете».



Нужен экономический бум в России и мире с темпами роста в 5-6% в год, рост цен на нефть даже с высоких $68-70 до $80-86 за баррель. Также необходимо полностью отказаться от угрозы санкций. Должен стать более привлекательным для внутренних и внешних вложений инвестиционный и производственный климат.

«При гипотетическом наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50-55 рублям к доллару», — сказал эксперт и добавил, что в реальности вероятность такого расклада составляет примерно 20-25%.

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Ранее эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов объяснял, в чем опасность покупки долларов. В частности, не стоит покупать доллары в виде наличных — это объясняется большой разницей между ценой покупки и продажи в банке или же обменном пункте. Покупая иностранную валюту через банк, гражданин автоматически снижает доходность операции.

Маргарита Головатенко