Аналитик объяснил опасность покупки долларов

Эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов объяснил, в чем опасность покупки долларов. Не стоит покупать доллары в виде наличных — это объясняется большой разницей между ценой покупки и продажи в банке или же обменном пункте. Покупая иностранную валюту через банк, гражданин автоматически снижает доходность операции.



К тому же, как утверждает аналитик, разница особенно заметна в периоды сильного колебания курса, когда граждане активно скупают валюту на фоне панических настроений. Сотрудники обменных пунктов могут прибегать к нечистым схемам, а у обменников могут караулить воры.

Вместе с тем наличные деньги не могут приносить даже скромный доход, поскольку они не внесены хотя бы на банковский депозит. Хранить валюту лучше на банковском вкладе или вкладывать в инструменты, допустим в еврооблигации. Сделки лучше совершать через брокера на бирже.

Эксперт отметил, что любая валюта подвержена инфляции. Валюты не защищены и от политических рисков. Дроздов считает, что при обострении ситуации санкционного противостояния транзакции в американской валюте и такие счета в российских банках могут заморозить, сообщает «Прайм».

Фото: pixabay.com

Ранее аналитик рассказывал, что для курса американской валюты представляет угрозу массирование вложения денег, которое проводит администрация президента США Джо Байдена, наращивание американского внешнего долга и ухудшение платежного баланса Америки, а еще рост дефицита бюджета.

Маргарита Головатенко