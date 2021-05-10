Евросоюз планирует разработать проект собственной военной концепции

Европейский союз планирует разработать проект собственной военной концепции. Подготовку документу Совет ЕС поручил главе дипломатии объединения Жозепу Боррелю.

Первый проект «Стратегического компаса» для обсуждения на заседании министров иностранных дел 27 стран Евросоюза он должен подготовить к ноябрю этого года, пишет RT. Таким образом ЕС намерен увеличить свой потенциал действовать автономно.

Фото: wikipedia.org

В конце апреля Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT. 569 из 682 депутатов поддержали резолюцию, 67 высказались против. Также создатели документа выступили за сокращение энергетической зависимости Европы от России. Кроме того, одно из положений — в Керченском проливе Евросоюз должен быть обеспечить постоянный мониторинг свободы судоходства.

Татьяна Демина