В Татарстане начинается жаркая погода

В Татарстане установится жаркая погода. Сегодня в республике воздух прогреется до 28 градусов, в среду — до +30.



10 мая в регионе переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, минимальная температура воздуха ночью +6..+11˚, в западных районах — до +16˚. Максимальная температура воздуха днем +23..+28˚, сообщают в Управлении Гидрометцентра Татарстана.

В Казани сегодня также переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +13..+15˚, максимальная днем +25..+27˚.



11 мая в республике преимущественно без осадков, ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +8..+13˚, максимальная днем +23..+28˚.



12 мая — переменная облачность, без осадков, ветер восточный умеренный. Минимальная температура ночью +8..+13˚, максимальная днем +25..+30˚.