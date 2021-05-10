Затраты на отопительный сезон на КАМАЗе превысили 417 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

На КАМАЗе завершился отопительный сезон. В подразделениях предприятия температура держалась на уровне 17-21 градусов. Затраты на отопление составили более 417 млн рублей, сообщает пресс-служба предприятия.



После завершения отопительного сезона на КАМАЗе провели испытания тепловых сетей повышенным давлением. По итогам проверки разработают план мероприятий по подготовке к отопительному сезону на 2021—2022 годы.

Фото: realnoevremya.ru

До конца сентября на предприятии приведут в порядок энергоустановки, тепловые сети, оборудование.

В Татарстане отопительный сезон завершился 30 апреля. В Челнах отопительный период завершился 5 мая, в Нижнекамске — 6 мая.

Маргарита Головатенко