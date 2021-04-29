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В Татарстане отопительный сезон завершается в эту пятницу

15:59, 29.04.2021
В Татарстане отопительный сезон завершается в эту пятницу
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане отопительный сезон завершается в эту пятницу, 30 апреля. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отопительный сезон в Казани стартовал 21 сентября. Отопительный период завершается, когда среднесуточная температура составляет не менее 8 градусов тепла в течение пяти дней.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине апреля в мэрии столицы РТ сообщали, что решение об отключении отопления в домах не приняли. В тот период погода в Казани ставила температурные рекорды. Однако позже в республику пришло похолодание.

Общество Татарстан
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