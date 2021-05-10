СМИ: США могут разместить выведенные из Афганистана войска в Средней Азии

Выведенные из Афганистана войска США могут разместить в странах Средней Азии — в Узбекистане и Таджикистане, сообщает RT со ссылкой на газету The Wall Street Journal.



США необходимы базы как для военнослужащих, так и для артиллерии, беспилотников и бомбардировщиков. Источники издания сообщают, что страны, соседствующие с Афганистаном, рассматриваются как места дислокации войск. Запросов на их размещение пока не поступало.

Фото: pxhere.com

В конце апреля командующий контингентом генерал Скотт Миллер заявил, что США и НАТО начали выводить персонал с баз в Афганистане. Вывод войск пройдет в период с 1 мая по 11 сентября.

По словам президента США Джо Байдена, присутствие американских военных в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство этой республики. Американский лидер принял решение положить конец войне США в Афганистане после консультаций с союзниками и Кабулом.

Маргарита Головатенко