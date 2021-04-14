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Байден объявил о начале вывода войск США из Афганистана 1 мая

22:19, 14.04.2021
Байден объявил о начале вывода войск США из Афганистана 1 мая
Фото: wikipedia.org

Президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана 1 мая. Об этом пишет RT.

Вывод войск ожидается завершить к 11 сентября.

Фото: pixabay.com

По словам Байдена, присутствие американских военных в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство этой республики. Американский лидер принял решение положить конец войне США в Афганистане после консультаций с союзниками и Кабулом.

Он добавил, что Штаты попросят другие страны, в том числе Россию, Китай, Индию и Пакистан, делать больше для поддержки Афганистана, передает ТАСС.

В прошлом году президент России Владимир Путин положительно отзывался об антитеррористической работе США в Афганистане. По его словам, их пребывание там не противоречит российским интересам.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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