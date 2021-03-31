Moody’s обновило прогноз по российскому банковскому сектору до «стабильного»
Международное рейтинговое агентство Moody’s обновило свой прогноз по банковскому сектору России на следующие 12—18 месяцев с «негативного» на «стабильный». Это связано с улучшением макроэкономической ситуации в стране.
По подсчетам Moody’s, в текущем году ВВП России вырастет на 2,3%, в следующем — на 2,1% после его сокращения в прошлом году на 3,1%. Этому поспособствует рост цен на нефть и постепенное ослабление «ковидных» ограничений, в том числе для бизнеса, объяснила вице-президент — старший кредитный эксперт агентства Ольга Ульянова.
По прогнозам Moody’s, кредиты банковского сектора в 2021 году вырастут примерно на 12% против 14% в 2020 году, когда банки выдавали большие суммы кредитов, субсидируемых государством, в рамках мер по поддержке заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса, пишет ТАСС.
Ульянова добавила, что повышение Центробанком ключевой ставки до 4,5% приведет к повышению ставок по банковским вкладам.
Также в России продолжит расти ипотечное кредитование, но более медленными темпами. Ульянова отметила, что ипотека составляет около 9—10% от ВВП России.
По оценке Moody’s, в течение 12 месяцев в портфеле по розничным кредитам доля просроченной задолженности может вырасти до 15%, в портфеле по корпоративным кредитам — чуть выше 10%.
Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что считает рост процентных ставок неизбежным. Кроме того, по его словам, ключевая ставка будет выше, чем сейчас.
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