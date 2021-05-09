В России пресекли размещение портретов нацистов в акции «Бессмертный полк онлайн»

При проведении акции «Бессмертный полк онлайн» некоторые граждане предприняли попытки разместить фотографии нацистских преступников. Организаторы передадут данные об этих фактах в Следственный комитет России.

Также во время проведения онлайн-акции были зафиксированы попытки трех DDoS-атак и шести веб-атак на сайт мероприятия, пишет ТАСС. В связи с этим организаторам пришлось на время приостановить работу ресурса.

В этом году на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» подали около 5 млн заявок. Онлайн-шествие началось во всех российских регионах в 15.00 по местному времени.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году в Татарстане Верховный суд приговорил местного жителя, загрузившего фото Адольфа Гитлера на сайт «Бессмертного полка», к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год и к штрафу в 150 тыс. рублей. Этим поступком он публично одобрил участие руководства Национал-социалистической рабочей партии Германии в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.

Татьяна Демина