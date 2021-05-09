Поисковый отряд из Татарстана ищет останки солдат в Новгородской области — видео

Фото: скриншот

Поисковый отряд «Снежный десант» из Кукморского района РТ ведет раскопки в Новгородской области: они ищут и перезахоранивают останки солдат, участвовавших в боях Великой Отечественной войны, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



«Работаем в таких условиях, как школа выживания. Каждый день почти идет дождь. Очень много воды в лесах, где мы проводим работу», — рассказал руководитель «Снежного десанта» Ринат Шакиров. Сам он участвует в поисковых экспедициях с 1999 года.

С 28 апреля отряду в Новгородской области удалось найти останки трех солдат. Их планируют захоронить в братской могиле.

Праздничных мероприятий ко Дню Победы на месте поисков участники отряда пока не могут провести, говорит Шакиров. По его словам, для поисковиков это самый главный праздник.

Сегодня вся Россия отмечается 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как проходил парад Победы в Казани, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина