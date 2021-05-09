В Зеленодольске 700 детей и мэр города исполнили песню «День Победы»

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольске в КСК «Авангард» провели гала-концерт ежегодного фестиваля хоров «Поющий май». В его завершение 700 детей и мэр города Михаил Афанасьев спели песню «День Победы».

Отборочный этап фестиваля прошел в апреле: хоры исполняли гимны России и Татарстана, песню «День Победы» и еще две композиции на выбор. Право выступить на гала-концерте получили 17 коллективов.

Гран-при фестиваля «Поющий май» и путевку в Москву получил хор из гимназии №3, сообщает пресс-служба Зеленодольского района Татарстана.

Концерт был посвящен Дню Победы. «Это дань памяти нашим ветеранам», — отметил мэр Зеленодольска.

Видео представлено пресс-службой Зеленодольского района РТ.

Ко Дню Победы дети из Татарстана и еще 19 регионов России спели песню-манифест молодого поколения против войны «Аист на крыше» («Мир на Земле») и снялись в клипе на нее.



Татьяна Демина