Дети из Татарстана и других регионов ко Дню Победы спели песню-манифест против войны

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Дети из Татарстана спели песню-манифест молодого поколения против войны «Аист на крыше» («Мир на Земле») и снялись в клипе на нее. Всего в создании музыкальной композиции приняли участие ребята из 20 регионов России.

Песню исполняли дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В записи композиции приняли участие также ребята из Архангельской, Брянской, Ленинградской, Свердловской, Смоленской, Вологодской, Тамбовской, Рязанской, Мурманской, Ростовской, Белгородской и Волгоградской областей, а также Приморского, Краснодарского и Забайкальского краев и Ингушетии, пишет ТАСС.

Клип на песню опубликован на странице конкурса «Большая перемена» во «ВКонтакте».

Сегодня в России празднуют 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране проходят торжественные мероприятия. К празднику активисты татарских общин ближнего и дальнего зарубежья исполнили и записали песню «Катюша» на татарском языке.

Татьяна Демина