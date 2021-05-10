СМИ: переговоры России и Германии по поставкам «Спутника V» зашли в тупик

Переговоры Москвы и Берлина по поводу поставок вакцины российского производства «Спутник V» зашли в тупик, сообщает газета Bild со ссылкой на рабочую группу, созданную в Минздраве ФРГ с целью проведения переговоров с производителями вакцин от коронавируса.



Как утверждают источники, одобрение препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) пока тоже под вопросом в связи с повышенными требованиями регулятора. Однако официальных заявлений по этому вопросу со стороны Германии не было.

Фото: realnoevremya.ru

О начале экспертизы вакцины ЕМА сообщило 4 марта. Ранее говорилось, что Германия собирается провести переговоры с Россией на предмет закупки вакцины «Спутник V». Однако решение о поставках будет принято в случае одобрения препарата регулятором Евросоюза — Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Маргарита Головатенко