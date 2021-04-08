Германия проведет переговоры по вопросам закупки вакцины «Спутник V»

СМИ сообщили, что Германия собирается провести переговоры с Россией на предмет закупки вакцины «Спутник V». Однако решение о поставках будет принято в случае ободрение препарата регулятором Евросоюза — Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Власти Баварии заявили о намерении как можно скорее начать поставки «Спутника V» в случае его одобрения в ЕС. Как заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, Германия намерена узнать, какой объем вакцины Россия может предоставить и в какие сроки, сообщает «РИА Новости».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что Евросоюз не допускает на свой рынок вакцину «Спутник V» из-за боязни конкуренции, которую российская вакцина может составить европейским аналогам.

Ольга Плешкова