Татары со всего мира исполнили «Катюшу» на татарском языке
Активисты татарских общин ближнего и дальнего зарубежья исполнили и записали песню «Катюша» на татарском языке. Видеоклип есть на YouTube.
Автор проекта — руководитель общины татар Антальи Оксана Назарова, перевод песни на татарский язык осуществлен Лилией Мутагировой. Участие в проекте приняли граждане России, Франции, Чехии, Швейцарии, Турции, Канады, Италии, Азербайджана и Узбекистана.
Напомним, 9 мая президент Республики Татарстан Рустам Минниханов возложил цветы к Вечному огню колоннады мемориала Славы в казанском парке Победы. Сегодня президент России Владимир Путин также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в Москве после парада Победы.
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