Новости общества

07:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татары со всего мира исполнили «Катюшу» на татарском языке

12:40, 09.05.2021 2
Татары со всего мира исполнили «Катюшу» на татарском языке
Фото: скриншот

Активисты татарских общин ближнего и дальнего зарубежья исполнили и записали песню «Катюша» на татарском языке. Видеоклип есть на YouTube.

Автор проекта — руководитель общины татар Антальи Оксана Назарова, перевод песни на татарский язык осуществлен Лилией Мутагировой. Участие в проекте приняли граждане России, Франции, Чехии, Швейцарии, Турции, Канады, Италии, Азербайджана и Узбекистана.

Напомним, 9 мая президент Республики Татарстан Рустам Минниханов возложил цветы к Вечному огню колоннады мемориала Славы в казанском парке Победы. Сегодня президент России Владимир Путин также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в Москве после парада Победы.

Маргарита Головатенко
ОбществоИсторияКультура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 май
    Молодцы! Это свежий перевод? "Катюшу" на татарском я слышал лет 35 назад! От сестры мамы. Она говорила, что песня ее молодости, детства. Это военные, послевоенные года...
    Ответить
  • Анонимно 10 май
    Всегда помнить героев , советских фронтовиков , победителей в самой жестокой войне на планете! Чтобы не повторилось!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также