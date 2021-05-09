В парке Победы заработала выставка «Казань — город трудовой доблести»

Сегодня в парке Победы открылась новая выставка «Казань — город трудовой доблести». Она включает в себя десять стендов, рассказывающих о жизни столицы ТАССР в годы Великой Отечественной войны.

На выставке гости и жители Казани могут узнать, что производили в городе в годы войны, как работали эвакуированные предприятия и многое другое. Стенды с информацией расположены у монумента Матерям и вдовам погибших солдат.

Выставка продолжит работать в парке Победы до конца мая, сообщается на сайте мэрии Казани. Затем стенды о жизни города в годы войны представят в парках имени Горького, имени Урицкого и «Крылья Советов».

Татьяна Демина